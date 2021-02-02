المفوضية الأوروبية: ليس هناك خطط للدخول في حرب شركات تصنيع الأدوية

بروكسل- (د ب ا):

قالت أورزولا فون دير لاين، إنه لا ينبغي جر الاتحاد الأوروبي إلى تقاضٍ طويل مع شركات صناعة الأدوية رغم مواجهة الكتلة مع شركة "أسترازينيكا" بسبب تخفيض عمليات تسليم الجرعات المنقذة للحياة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، للمشرعين في الاتحاد الأوروبي

في بروكسل، إن مقترحات مثل الترخيص الإجباري للقاحات إجراء معقد بشكل لا يصدق ويهدد بحدوث اضطراب في إمدادات اللقاحات في الوقت الذي تتسابق فيه شركات تصنيع الأدوية لتكييف جرعاتها للتصدي لطفرات فيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذرت رئيسة المفوضية المشرعين بأن يكونوا "مستعدين" لسلالات الفيروس الجديدة التي لا تستجيب للجرعات الموجودة، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على إيجاز خاص ظهر اليوم الثلاثاء.

وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ليس لديها خطط لإقامة دعوى قضائية ضد أسترازينيكا، حتى بعد خفض الشركة فجأة عمليات تسليم ملايين الجرعات التي وافقت على تزويد الكتلة بها.