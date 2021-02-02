نافالني يستأنف ضد حكم السجن الصادر بحقه

موسكو - (د ب أ)

قال محامو المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، إنهم يستأنفون حكمًا مثيرًا للجدل بسجن نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة والذي أصدرته محكمة روسية ضده اليوم لانتهاكه قواعد المراقبة وخرقه لقوانين الإفراج المشروط عنه .

وجاء إعلان المحامين المدافعين عن نافالني بالاستئناف ضد الحكم فور صدوره .

وقضت المحكمة بأن نافالني يجب أن يقضي عقوبة السجن لخرقه قواعد المراقبة عندما فشل في مراجعة السلطات أثناء تعافيه من هجوم تسمم في ألمانيا.

وأوضح المحامون أن نافالني قد يقضى عامين وثمانية أشهر فقط من العقوبة حيث يمكن وضع فترة الإقامة الجبرية السابقة في الاعتبار.

وكانت محكمة روسية قد أصدرت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حكما بتحويل عقوبة سجن المعارض أليكسي نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات ونصف، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا عند إعلانها القرار، حسبما نقلت وكالة تاس: "قضت المحكمة بالموافقة على الطلب الذي تقدمت به دائرة السجون الاتحادية".