البنتاجون: سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة قيادة العمليات الوسطى

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من منطقة عمليات القيادة الوسطى ونقلها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت "العربية".

وكان البنتاجون، أعلن مطلع يناير الماضي، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشرًا إلى خفض التصعيد.

وفي 16 يناير الماضي، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن صواريخ بعيدة المدى انطلقت من إيران سقطت بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل (160 كيلومتر) من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".