موسكو تدعو إلى عدم التدخل في شؤونها بعد الدعوات للإفراج عن نافالني

وكالات

دعت وزارة الخارجية الروسية، مساء الثلاثاء، الدول الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، لعدم التدخل في شؤون بلد مستقل، وذلك بعد صدور الكثير من التصريحات الغربية الرسمية بصدده، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكانت عدة دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، دعوا روسيا، إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.