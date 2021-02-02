أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

موسكو تدعو إلى عدم التدخل في شؤونها بعد الدعوات للإفراج عن نافالني

10:05 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
موسكو تدعو إلى عدم التدخل في شؤونها بعد الدعوات للإفراج عن نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكالات

دعت وزارة الخارجية الروسية، مساء الثلاثاء، الدول الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، لعدم التدخل في شؤون بلد مستقل، وذلك بعد صدور الكثير من التصريحات الغربية الرسمية بصدده، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكانت عدة دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، دعوا روسيا، إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.

أليكسي نافالني روسيا

الخبر التالى:

"تسريب لاجتماع بفيسبوك".. مارك: لدينا قدرة على تغيير مسار الأحداث

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خطأ قاتل وعناية إلهية منعت كارثة.. آخر تطورات حريق "برج الدائري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا