وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني
برلين - (د ب أ)
طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا بالإفراج عن المعارض البارز الكسي نافالني الذي قضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء بتحويل عقوبة سجن مع إيقاف التنفيذ بحقه إلى السجن 3 سنوات ونصف.
وانتقد الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشدة سلوك القضاء الروسي، وكتب على تويتر أن الحكم الصادر ضد الكسي نافالني هو ضربة قاصمة لحقوق الحرية المكفولة سيادة القانون في روسيا.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انتقدت الإجراء في 2017 ووصفته بأنه متعسف، وقال ماس: "يجب الإفراج عن ألكسي نافالني فورًا".
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