أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني

10:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني

هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا بالإفراج عن المعارض البارز الكسي نافالني الذي قضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء بتحويل عقوبة سجن مع إيقاف التنفيذ بحقه إلى السجن 3 سنوات ونصف.

وانتقد الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشدة سلوك القضاء الروسي، وكتب على تويتر أن الحكم الصادر ضد الكسي نافالني هو ضربة قاصمة لحقوق الحرية المكفولة سيادة القانون في روسيا.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انتقدت الإجراء في 2017 ووصفته بأنه متعسف، وقال ماس: "يجب الإفراج عن ألكسي نافالني فورًا".

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني نافالني روسيا

الخبر التالى:

موسكو تدعو إلى عدم التدخل في شؤونها بعد الدعوات للإفراج عن نافالني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خطأ قاتل وعناية إلهية منعت كارثة.. آخر تطورات حريق "برج الدائري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا