واشنطن تدعو موسكو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكية توني بلينكن، إن واشنطن تشعر بالقلق البالغ إزاء قرار السلطات الروسية الحكم على المعارضة البارز أليكسي نافالني بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف، واستبدال عقوبته مع وقف التنفيذ بالسجن.
وقال بلينكن في بيان يوم الثلاثاء: "مثل أي مواطن روسي، يحق لنافالني التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور الروسي، وعلى روسيا التزامات دولية باحترام المساواة أمام القانون والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأكد أن واشنطن تكرر دعوتها لموسكو، للإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني، والمعتقلين الروس الذين احتجزوا خلال المظاهرات التي شهدتها روسيا.
الخبر التالى:وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالإفراج عن نافالني
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