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"رويترز": قراصنة صينيون اخترقوا وكالة الرواتب الأمريكية

09:36 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
"رويترز": قراصنة صينيون اخترقوا وكالة الرواتب الأمريكية

تعبيرية

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الثلاثاء، أن قراصنة صينيون اخترقوا وكالة الرواتب الحكومية في الولايات المتحدة، مستغلين ثغرة في برمجيات أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الوكالة.
ونقلت "رويترز" عن 5 مصادر وصفتهم بـ"المطلعين" قولهم إن الاختراق الإلكتروني الجديد يمثل تحولاً جديدًا واسع النطاق للأمن السيبراني، ووصفه مشروعين بأنه "حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي".

وذكر مصدران، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي" كشفوا عن تعرض وزارة الزراعة الأمريكية لاختراق إلكتروني، وأن هناك مخاوف من تعرض بيانات الآلاف من موظفي الحكومة للخطر.

وأقر متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية، بحدوث اختراق إلكتروني للبيانات لكنه رفض التعليق، كما رفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على الأمر.

قراصنة صينيون وكالة الرواتب الأمريكية

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