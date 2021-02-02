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ماكرون يدعو إلى الإفراج الفوري عن نافالني

09:35 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
ماكرون يدعو إلى الإفراج الفوري عن نافالني

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

وكالات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال ماكرون، إن احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية غير قابل للتفاوض.

وأصدرت محكمة روسية حكمًا بتحويل عقوبة سجن المعارض أليكسي نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات ونصف، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء

وكان زعيم المعارضة نافالني قيد الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة الاحتيال عندما تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سبتمبر. وكان في غيبوبة عندما تم نقله بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

إلا أن السلطات الروسية تقول إن عدم تقديم نفسه للسلطات خلال تلك الفترة يشكل انتهاكا لقيود الإفراج المشروط عنه.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا عند إعلانها القرار، حسبما نقلت وكالة تاس: "قضت المحكمة بالموافقة على الطلب الذي تقدمت به دائرة السجون الاتحادية".

أليكسي نافالني المعارضة الروسية ايمانويل ماكرون

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