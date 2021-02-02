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سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

08:55 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

جامعة الدول العربية

الجزائر - (أ ش أ)

سلم السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر والمستشارة رانيا لصوي القائم بالأعمال بالسفارة الأردنية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم دعوة لحضور الاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي المقرر عقده في جامعة الدول العربية يوم 8 فبراير الجاري في إطار المسعى المصري الأردني لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إنه "في إطار المسعى المصري الأردني لنصرة القضية الفلسطينية، سلمت أنا والمستشارة رانيا لصوي القائم بالأعمال بالسفارة الأردنية بالجزائر الوزير بوقدوم دعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بجامعة الدول العربية يوم 8 فبراير المقبل، في إطار المسعى المصري الأردني لنصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف السفير مشرفة أن الاجتماع يهدف لبلورة رؤية عربية مشتركة لنصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وفي إطار الحرص على الحوار والتشاور العربي لنصرة القضية الفلسطينية.

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