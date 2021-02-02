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واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم

08:32 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن جيفري زينتس منسق الاستجابة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الإدارة الأمريكية ستبدأ قريبا في توزيع شحنات لقاح فيروس كورونا على الصيدليات في جميع أنحاء البلاد؛ لتسريع عمليات التطعيم.

وقال زينتس، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع مليون جرعة لقاح على 6 آلاف و500 صيدلية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة تضاف إلى 10 ملايين جرعة أخرى جاهزة للشحن إلى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "هذه هي المرحلة الأولى من برنامج توزيع اللقاح على الصيدليات، سننتقل إلى المراحل الأخرى تباعا بزيادة الإمدادات"، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة لتزويد الناس بأماكن ملائمة وموثوق بها للتطعيم تكون قريبة من مجتمعاتهم.

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