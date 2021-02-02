ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي



سويسرا - (ا ش ا)

أنهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة وممثلتها الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عملية التصويت على أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي حيث سيتم اختيار ثلاثة أعضاء للمجلس وفق الآلية التي تم التوافق عليها في 19 يناير الجاري، والتي تحدد أن يقوم كل مجمع انتخابي على حده بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي.

واستنادًا إلى مبدأ التوافق في الاختيار بنسبة 70% تنص الآلية على أنه حال تعذر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من الأقاليم مكونة من أربع أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، أو عضوية المجلس الرئاسي، أو رئاسة الوزراء) ويسمح فقط للقائمة التي تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و 6 من الشرق و3 من الجنوب) بالدخول للتصويت وعلى أن تفوز القائمة التي تحصل على نسبة 60% في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50 زائد واحد.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع تأخرت عن موعدها لأكثر من أربع ساعات، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي كانت قد أثارت جدلا بخصوص المرشحين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وأيضا المرشحين الذين يشغلون حاليًا مناصب سياسية أو عسكرية أو قضائية.

كما تشير المصادر إلى أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة طلبت قبل العودة لبدء عملية الاقتراع، أن يتعهد المرشحون بأن يقدموا استقالتهم من المناصب التي يشغلونها حاليًا حال فوزهم وكذلك أن يتعهدوا باحترام نتيجة التصويت، وأيضًا الالتزام بخريطة الطريق التي تم التوصل إليها بتونس في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن عملية فرز الأصوات تجري الآن وعلى تستمر العملية حتى الإعلان عن أسماء الفائزين بعضوية المجلس الرئاسي الليبي ضمن حكومة انتقالية تشمل رئيسا للوزراء سيتم اختياره من بين أسماء 21 مرشحًا للمنصب ،سيقومون بعرض برامجهم قبل أن تتم عملية الاقتراع من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.