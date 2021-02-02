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فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه

08:21 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه

دونالد ترامب

وكالات

قال الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن لمجلس الشيوخ إدانته لأنه لم يعد في منصبه بعد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ووفقًا لـ"سي إن إن" فإن محامو ترامب قدموا ردهم على محاكمة مجلس النواب لترامب في 14 صفحة، في أول ملف له قبل محاكمة مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وشدد الفريق القانوني لترامب، على أنه لا يحق لمجلس الشيوخ التصويت على إدانته لأنه لم يعد في منصفة، فضلاً عن أن خطابه حول الانتخابات وقبل أعمال الشغب في 6 يناير الماضي، محمي بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

ويتطلب النص الدستوري أن يتولى الشخص بالفعل منصبًا ليتم عزله، وهو ما استند عليه فريق ترامب، وأكدوا أن التعديل لا ينطبق عليه حاليًا.

دونالد ترامب مجلس الشيوخ محامو ترامب

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