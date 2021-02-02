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"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

08:15 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

مطار الرياض

وكالات:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 مساء غدًا الأربعاء.

وأوضح المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الوباء.

وقال إن تلك الدول هي: "الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان" ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

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