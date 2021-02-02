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سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

08:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

عبد المجيد تبون


الجزائر - (أ ش أ)


سلم السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، اليوم الثلاثاء، وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وقال السفير مشرفة، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه التقى اليوم مع وزير الخارجية صبري بوقادوم بمقر وزارة الخارجية الجزائرية حيث سلمه الرسالة، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.
يذكر أن الرئيس تبون يتواجد حاليا في رحلة علاجية بألمانيا.

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