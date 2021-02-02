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اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر

08:06 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر

الحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الثلاثاء، إن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وأفادت عبر حسابها على تويتر بأنه "على الرغم من مرور أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم وتكليف بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة، تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة ومديريات الساحل الغربي".

وأضافت " بلغت تلك الخروقات خلال شهر يناير المنصرم فقط 4445 خرقًا".

وأفادت بأن تلك الخروقات توزعت بين مدينة الحديدة وحيس والتحيتا والدريهمي والجاح والفازة والجبلية" وبلغت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها المليشيات الحوثية 946 قذيفة، سقط على إثرها 16 مدنيًا ما بين شهيد وجريح".

وشددت الوزارة على أن الحكومة اليمنية تتمسك بمطالبها بضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التي لا تزال رهينة لدى الحوثيين، حسب تعبيرها.

الحوثيون اليمن

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