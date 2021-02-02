محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر

موسكو - (د ب أ)

أصدرت محكمة روسية حكما بتحويل عقوبة سجن المعارض أليكسي نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات و6 أشهر، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

واستغل نافالني ظهوره اليوم الثلاثاء، في جلسة محاكمة في موسكو، لشن هجوم جديد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نافالني إن بوتين سيُدْرَج في التاريخ الروسي على أنه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية" وذلك حسبما ذكرت قنوات مختلفة على خدمة الأخبار "تليجرام".

وأشار نافالني إلى أنه نجا بأعجوبة من هجوم قاتل عليه باستخدام مادة "نوفيتشوك" الكيماوية السامة وحَمَّل بوتين وعملاء في جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي" المسؤولية عن هذا الهجوم.

وأضاف نافالني أن "فرقة القتلة" وضعت السم العصبي في ملابسه الداخلية وانتقد رفض جهات التحقيق الروسية حتى الان التحقيق في الهجوم الذي وقع في أغسطس الماضي، وقال: "لقد أثبتنا أن بوتين ارتكب محاولة القتل هذه" مشيرًا إلى أن " هذا الإنسان اللص الصغير في قبوه" قد جُنَّ جنونه لأن خصمه نجا.

في المقابل ينفي بوتين وجهاز "إف إس بي" التورط في الهجوم القاتل على نافالني.