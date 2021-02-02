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اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

07:05 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

مزج لقاح أسترازينيكا بلقاح سبوتنيك

روسيا - (أ ش أ)

قال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، إن التجارب السريرية لمزيج لقاح (سبوتنيك v - استرازينيكا) ستجرى في السعودية والإمارات وأذربيجان الأسبوع المقبل.

وأضاف ديميتريف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية على مزيج اللقاحين يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في أذربيجان والإمارات، وربما بعد ذلك بقليل في السعودية.

وتابع قائلًا: "إن استرازينيكا تمتلك لقاحًا ممتازًا، ونحن شركاء معهم ونريد اختبار ما إذا كان من الممكن الجمع بين اللقاحين، ونحن على ثقة من أن هذا يمكن أن يعطي فعالية جيدة جدًا، وسيكون فعالًا أيضًا في محاربة الطفرات الجديدة للفيروس".

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أعلن أن فعالية لقاح "سبوتنيك v" بلغت 91.6% في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح.

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