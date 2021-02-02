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26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

06:54 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون أمريكي حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وأشارت البيانات الصادرة، وفقًا لمؤشر مؤسسة بلومبرج، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن أعداد من يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح زادت عن أعداد من كانت نتائج فحصهم إيجابية بالإصابة بالفيروس.
وأوضحت أنه بينما تلقى 5ر26 مليون أمريكي جرعة أو أكثر من اللقاح، فإن قرابة 3ر26 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة.
واعتبر المؤشر أن الولايات المتحدة قامت بتطعيم أعداد تفوق أية دولة أخرى في العالم، حيث يتم توزيع نحو 34ر1 مليون جرعة من اللقاح يوميا.

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