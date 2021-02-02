أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

نافالني: بوتين سيدرج في التاريخ بوصفه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية"

06:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
نافالني: بوتين سيدرج في التاريخ بوصفه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية"

أليكسي نافالني


موسكو - (د ب أ)

استغل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ظهوره اليوم الثلاثاء، في جلسة محاكمة في موسكو، لشن هجوم جديد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نافالني إن بوتين سيُدْرَج في التاريخ الروسي على أنه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية" وذلك حسبما ذكرت قنوات مختلفة على خدمة الأخبار "تليجرام".

وأشار نافالني إلى أنه نجا بأعجوبة من هجوم قاتل عليه باستخدام مادة "نوفيتشوك" الكيماوية السامة وحَمَّل بوتين وعملاء في جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي" المسؤولية عن هذا الهجوم.

وأضاف نافالني أن "فرقة القتلة" وضعت السم العصبي في ملابسه الداخلية وانتقد رفض جهات التحقيق الروسية حتى الان التحقيق في الهجوم الذي وقع في أغسطس الماضي، وقال: "لقد أثبتنا أن بوتين ارتكب محاولة القتل هذه" مشيرًا إلى أن " هذا الإنسان اللص الصغير في قبوه" قد جُنَّ جنونه لأن خصمه نجا.

في المقابل ينفي بوتين وجهاز "إف إس بي" التورط في الهجوم القاتل على نافالني.

وقال نافالني إن بوتين وصل إلى السلطة بمحض الصدفة تمامًا في عام 2000 لافتا إلى أن الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات لم يشترك في نقاش سياسي في حياته أبدًا وتابع أن "أداته الكفاحية الوحيدة هي القتل".

ودعا نافالني مواطنيه إلى التغلب على خوفهم رغم الضغوط وطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في بلاده وقال إن انعدام القانون والتعسف هما قوام النظام السياسي في روسيا " وهذا أمر مخيف".

وطلبت القاضية ناتاليا بيبنيكوفا المعينة من قبل الكرملين من نافالني عدم الحديث عن السياسة داخل المحكمة ورد نافالني بأن البلاد ملك للناس وأن من حقهم الاحتجاج على الأوضاع السيئة.

المعارضة الروسية بوتين تسميم نافالني أليكسي نافالني

الخبر التالى:

26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا