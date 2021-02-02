نافالني: بوتين سيدرج في التاريخ بوصفه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية"



موسكو - (د ب أ)

استغل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ظهوره اليوم الثلاثاء، في جلسة محاكمة في موسكو، لشن هجوم جديد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نافالني إن بوتين سيُدْرَج في التاريخ الروسي على أنه "فلاديمير مسمم الملابس الداخلية" وذلك حسبما ذكرت قنوات مختلفة على خدمة الأخبار "تليجرام".

وأشار نافالني إلى أنه نجا بأعجوبة من هجوم قاتل عليه باستخدام مادة "نوفيتشوك" الكيماوية السامة وحَمَّل بوتين وعملاء في جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي" المسؤولية عن هذا الهجوم.

وأضاف نافالني أن "فرقة القتلة" وضعت السم العصبي في ملابسه الداخلية وانتقد رفض جهات التحقيق الروسية حتى الان التحقيق في الهجوم الذي وقع في أغسطس الماضي، وقال: "لقد أثبتنا أن بوتين ارتكب محاولة القتل هذه" مشيرًا إلى أن " هذا الإنسان اللص الصغير في قبوه" قد جُنَّ جنونه لأن خصمه نجا.

في المقابل ينفي بوتين وجهاز "إف إس بي" التورط في الهجوم القاتل على نافالني.

وقال نافالني إن بوتين وصل إلى السلطة بمحض الصدفة تمامًا في عام 2000 لافتا إلى أن الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات لم يشترك في نقاش سياسي في حياته أبدًا وتابع أن "أداته الكفاحية الوحيدة هي القتل".

ودعا نافالني مواطنيه إلى التغلب على خوفهم رغم الضغوط وطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في بلاده وقال إن انعدام القانون والتعسف هما قوام النظام السياسي في روسيا " وهذا أمر مخيف".

وطلبت القاضية ناتاليا بيبنيكوفا المعينة من قبل الكرملين من نافالني عدم الحديث عن السياسة داخل المحكمة ورد نافالني بأن البلاد ملك للناس وأن من حقهم الاحتجاج على الأوضاع السيئة.