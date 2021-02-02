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وفاة بريطاني جمع تبرعات بالملايين لمواجهة الوباء متأثرًا بكورونا

06:40 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
وفاة بريطاني جمع تبرعات بالملايين لمواجهة الوباء متأثرًا بكورونا

السير توم مور


لندن - (بي بي سي)


أعلن في بريطانيا عن وفاة السير توم مور، الذي كان قد جمع 33 مليون جنيه إسترليني لصالح هيئة الرعاية الصحية في البلاد.

وكان مور، البالغ من العمر 100 عام، قد نقل إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكانت ملكة بريطانيا قد منحت الكابتن مور لقب فارس في يوليو الماضي، وذلك بعدما تمكن من جمع ملايين الجنيهات من التبرعات من خلال تجوله في حديقته في إطار حملة لجمع التبرعات أثناء تفشي فيروس كورونا وما صاحبه من ضغوط على هيئة الرعاية الصحية في البلاد.

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