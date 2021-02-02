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"سنلجأ لمواد طبيعية".. تنزانيا لا تعتزم استيراد لقاح لمواجهة كورونا

06:38 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
"سنلجأ لمواد طبيعية".. تنزانيا لا تعتزم استيراد لقاح لمواجهة كورونا

لقاح كورونا

دار السلام- (د ب أ):

نقلت صحيفة "سيتزين" التنزانية عن وزيرة الصحة التنزانية دوروثي جواجيما قولها، إنه ليس لدى بلاده أي خطط لاستيراد لقاح لمواجهة مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة التي تصدر في العاصمة دار السلام، عن الوزيرة قولها إن الوزارة لديها إجراءاتها الخاصة بها لتلقي الأدوية ولا تفعل ذلك إلا بعد رضاها عن المنتج.

وأضافت الوزيرة في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن كبير الكيميائيين في الحكومة يعمل بشأن عدد من العلاجات باستخدام المواد الطبيعية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن الاتحاد الأفريقي يخطط لتنسيق توزيع اللقاحات عبر القارة وليس من الواضح ما إذا كانت تنزانيا سوف تشارك في جهود تحصين شعبها.

وأضافت بلومبرج، أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لا تنشر معلومات عن تفشي المرض وأن رئيسها جون ماجوفولي حذر المواطنين من اللقاحات.

لقاح كورونا وزيرة الصحة التنزانية فيروس كورونا دار السلام

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