أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الكرملين يأمل ألا يربط الاتحاد الأوروبي مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالني

05:35 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
الكرملين يأمل ألا يربط الاتحاد الأوروبي مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالني

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل ألا يربط الاتحاد الأوروبي مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن السلطات الروسية تتطلع إلى لقاء جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، لأنه تم تعليق العلاقات بين الاتحاد وروسيا بدون سبب.

وأكد بيسكوف أن موسكو ترغب بالتأكيد في عودة العلاقات إلى طبيعتها وتحقيق تقدم في مصالح دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، معربًا عن استعداده للقيام بأي شيء لتحقيق لذلك، وأن قرار عقد اجتماع بين بوريل ونافالني يرجع إلى المحققين والقضاة وليس الكرملين.

ومن المقرر أن يزور بوريل موسكو في الرابع فبراير الجاري، حيث يخطط لمقابلة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الإيراني والصراع في أوكرانيا وقضية اعتقال نافالني.

هذا المحتوى من

بيسكوف الكرملين الاتحاد الأوروبي أليكسي نافالني

الخبر التالى:

فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدوري.. غزل المحلة 0-0 الزمالك.. الشوط الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا