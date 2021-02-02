الكرملين يأمل ألا يربط الاتحاد الأوروبي مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالني

روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل ألا يربط الاتحاد الأوروبي مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن السلطات الروسية تتطلع إلى لقاء جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، لأنه تم تعليق العلاقات بين الاتحاد وروسيا بدون سبب.

وأكد بيسكوف أن موسكو ترغب بالتأكيد في عودة العلاقات إلى طبيعتها وتحقيق تقدم في مصالح دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، معربًا عن استعداده للقيام بأي شيء لتحقيق لذلك، وأن قرار عقد اجتماع بين بوريل ونافالني يرجع إلى المحققين والقضاة وليس الكرملين.

ومن المقرر أن يزور بوريل موسكو في الرابع فبراير الجاري، حيث يخطط لمقابلة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الإيراني والصراع في أوكرانيا وقضية اعتقال نافالني.