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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار

05:25 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار

الاتحاد الأوروبي

بلجيكا/ - (أ ش أ)

هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار بعد قيامهم بانقلاب عسكري.

وقال جوزيف بوريل الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، "هذه محاولة غير مقبولة لتغيير إرادة شعب ميانمار قسريًا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي ضمان سلامة مواطني ميانمار ودول الاتحاد في كل الأوقات، وسندرس جميع الخيارات المتاحة لديه لضمان سيادة الديمقراطية"، داعيا لوقف فوري لحالة الطوارئ واستعادة الحكومة المدنية، واصفا أعمال الجيش بأنها غير قانونية.

يذكر أن مسؤولين في الجيش أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام في ميانمار بعد أن احتجز الجيش عددًا من قادة الحكومة، من بينهم مستشار الدولة والرئيس وين مينت وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونج سان سوكي أمس الاثنين.

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الاتحاد الأوروبي ميانمار جوزيف بوريل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بلجيكا

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