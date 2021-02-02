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بدء محاكمة المعارض الروسي نافالني وسط إجراءات أمنية وترقب (صور)

02:22 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
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موسكو- (بي بي سي):

قامت أعداد كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب في روسيا، بإبعاد المتظاهرين الذين احتشدوا خارج المحكمة التي مثل أمامها اليوم الثلاثاء، المعارض البارز أليكسي نافالني في العاصمة موسكو.

وظهر نافاني الذي يعد من أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد أودع في قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة فيما طلب الإدعاء العام بتنفيذ حكم بالسجن كان صدر ضده سابقا مع إيقاف التنفيذ في العام 2014 في قضية اختلاس تصل مدة العقوبة بها إلى أكثر من 3 سنوات.

وتقول المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إن الإجراءات القانونية بحق هذا الأخير تبدو تعسفية بصورة واضحة وتمثل عبثا جليا في تطبيق أحكام القضاء الروسي من قبل القائمين عليه.

ويعتقد مراسل بي بي سي في روسيا أن صدور حكم بسجن نافالني من شأنه أن يزيد من غليان الشارع بعدما عمت مظاهرات أنصار نافالني المطالبة بالإفراج عنه سائر روسيا على نحو عارم على مدار عطلات نهاية الأسبوع منذ توقيفه فور عودته في 17 يناير الماضي من ألمانيا بعد رحلة علاجه بها إثر واقعة تسميمه في أغسطس الماضي في روسيا.

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موسكو أليكسي نافالني فلاديمير بوتين

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