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"بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين

02:20 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
"بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين

لقاح كورونا

واشنطن - أ ش أ
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من عدد المصابين بالفيروس، وهي علامة بارزة في السباق لإنهاء الوباء .
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه منذ أمس الاثنين تلقى 26.5 مليون أمريكي جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين من اللقاحات الحالية، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة، منذ أن ثبتت إصابة أول مريض أمريكي في سياتل قبل عام.
يشار إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تدير التطعيمات بمعدل يومي سريع ، حيث تقدم حوالي 1.34 مليون جرعة يوميًا .

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