بايدن يلغي قرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات الإمارات من الألومنيوم
واشنطن- (بي بي سي):
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعد نكوصا عن قرار ترامب.
وبرر بايدن قراره بالقول إن التعرفة الجمركية، البالغة 10 في المائة، يجب أن تبقى لأن واردات الإمارات من الألومنيوم ستحل محل الإنتاج الأمريكي.
وكان ترامب قد قرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات الإمارات، ضمن آخر قراراته الرئاسية، التي اتخذها أثناء استقلاله الطائرة مغادرا واشنطن إلى فلوريدا، قبل ساعات من أداء بايدن اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
ويُنظر لقرار ترامب بوصفه مكافأة للإمارات لموافقتها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
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