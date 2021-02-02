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كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق بشأن الأوضاع في ميانمار

12:18 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق بشأن الأوضاع في ميانمار

علم-كوريا-الجنوبية

سول - أ ش أ
أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها العميق" إزاء إعلان جيش ميانمار لحالة الطوارئ لمدة عام واعتقاله لكبار القادة المدنيين، من بينهم الزعيمة "أونج سان سو كي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية تشوي يونج-سام- في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني: "تعرب حكومتنا عن قلقها العميق بشأن الوضع السياسي الأخير في ميانمار"، مؤكدا أن سول تحترم تطلعات شعب ميانمار نحو الديمقراطية التي شهدتها الانتخابات العامة في العام الماضي.
وأضاف: "كما تدعو حكومتنا أيضًا إلى الإفراج الفوري عن مستشارة الدولة أونج سان سو كي وغيرها من المحتجزين، وتأمل في تسوية القضية بما يتماشى مع الإجراءات الديمقراطية ومن خلال الوسائل السلمية".
واعتقلت السلطات العسكرية في ميانمار، صباح أمس الإثنين، قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه أونج سان سو كي؛ بزعم قيامهم بتزوير الانتخابات التي أجريت، في نوفمبر الماضي، وحقق فيها الحزب فوزًا ساحقًا.

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كوريا الجنوبية جيش ميانمار تشوي يونج سول

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