بدء العمل بإجراءات وقائية جديدة في دبي مع تزايد إصابات كورونا
دبي- (بي بي سي):
تبدأ إمارة دبي، الثلاثاء، في تطبيق مجموعة من القرارات الوقائية بهدف احتواء الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
ومن بين القرارات التي أعلن عنها بالأمس، إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحد صباحا، وخفض الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق لتصل إلى 70 في المائة.
كما شملت القرارات، التي يفترض أن يتم العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة.
وجاءت القرارات في وقت شهدت الإمارات زيادة في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية خصوصا مع تدفّق السياح على دبي ومناطق أخرى خلال عطلة نهاية العام.
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