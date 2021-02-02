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الهند تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى ميانمار

12:13 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
الهند تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى ميانمار

انقلاب ميانمار

نيودلهي - أ ش أ

حثت الهند اليوم الثلاثاء، مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى ميانمار عقب الانقلاب العسكري الذي وقع أمس الاثنين.

وقالت السفارة الهندية في ميانمار - على موقعها الإلكتروني ، ونقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه في ضوء التطورات الأخيرة في ميانمار، يتعين على المواطنين الهنود اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب السفر غير الضروري.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أمس الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال "أونج سان سوتشي" مستشار الدولة في ميانمار ، والرئيس "وين مينت" ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي ، والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.

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انقلاب ميانمار الهند

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