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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية

12:10 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية

صبري بوقدوم

الجزائر - أ ش أ
بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، هاتفيا، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة؛ وذلك وفقا لما كتبه بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
يذكر أن أبو الغيط زار الجزائر في يناير 2020، وتم الاتفاق على استضافتها للقمة العربية في يونيو الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك.

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صبري بوقدوم الجزائر أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية

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