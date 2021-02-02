الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات

بكين- (د ب أ):

دعا الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى التركيز على التعاون وإدارة الخلافات حول العلاقات الثنائية بطريقة تعيد العلاقات إلى مسارها السابق للتنمية المستمرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانج، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، القول خلال محادثة افتراضية مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، إن العلاقات الثنائية الآن "تمر بلحظة حاسمة وتواجه فرصا جديدة وتحديات جديدة".

وأضاف أن هناك مهمة لكل من الصين والولايات المتحدة تتمثل في إعادة العلاقات إلى مسار تنموي وبناء، وإقامة نموذج للتفاعل بين الدولتين الكبيرتين يركز على التعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالفائدة على الجانبين.

وأوضح أن الصين تأمل في أن تستجيب الإدارة الأمريكية الجديدة لرغبة شعبي البلدين.