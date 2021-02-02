أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات

10:11 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات

الصين

بكين- (د ب أ):

دعا الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى التركيز على التعاون وإدارة الخلافات حول العلاقات الثنائية بطريقة تعيد العلاقات إلى مسارها السابق للتنمية المستمرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانج، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، القول خلال محادثة افتراضية مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، إن العلاقات الثنائية الآن "تمر بلحظة حاسمة وتواجه فرصا جديدة وتحديات جديدة".

وأضاف أن هناك مهمة لكل من الصين والولايات المتحدة تتمثل في إعادة العلاقات إلى مسار تنموي وبناء، وإقامة نموذج للتفاعل بين الدولتين الكبيرتين يركز على التعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالفائدة على الجانبين.

وأوضح أن الصين تأمل في أن تستجيب الإدارة الأمريكية الجديدة لرغبة شعبي البلدين.

الصين جو بايدن الخلافات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا