أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 103.4 مليون

08:52 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 103.4 مليون

كورونا حول العالم

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 103.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 103 ملايين و 409 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر57 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 238 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا إصابات كورونا حول العالم

الخبر التالى:

انقلاب ميانمار: ماذا نعرف عن الجنرال الذي استولى على السلطة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا