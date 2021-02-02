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فنزويلا تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:55 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
فنزويلا تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فنزويلا

كراكاس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الثلاثاء أنها سجلت 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 14 حالة واردة.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 127 ألفا و346 حالة، تعافى منهم 119 ألفا و291 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و859 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1193 حالة بعد تم تسجيل 6 حالات جديدة.

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Asha
فنزويلا كراكاس فيروس كورونا وزارة الصحة الفنزويلية

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