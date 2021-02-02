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مجلس النواب الإيطالي يعتزم تقديم نتائج مفاوضاته مع مؤيدي كونتي لرئيس البلاد

07:01 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
مجلس النواب الإيطالي يعتزم تقديم نتائج مفاوضاته مع مؤيدي كونتي لرئيس البلاد

مجلس النواب الإيطالي

روما - (د ب أ):
في إطار الكفاح من أجل إحياء تحالف يسار الوسط في إيطاليا، يعتزم رئيس مجلس النواب تقديم نتائج مفاوضاته إلى رئيس البلاد اليوم الثلاثاء.

وأجرى روبرتو فيكو مفاوضات خلال مطلع الأسبوع مع المؤيدين المحتملين لمجلس وزراء ثالث بقيادة جوزيبي كونتي، الذي استقال مؤخرا من منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت معظم الأحزاب في بياناتها أنها ستدعم حكومة يقودها مجددا المحامي غير الحزبي.

ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف حول الأجندة السياسية لمجلس الوزراء المحتمل.

وواصل ماتيو رينزي ، رئيس الوزراء السابق الذي أطاح بالحكومة في منتصف يناير باستقالة حزبه "إيطاليا فيفا"، الإصرار على سحب أموال من آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ اليورو.

وتفضل حركة خمس نجوم الشعبوية إزالة نقطة الخلاف هذه من قائمة القضايا، بحسب ما ذكره زعيمها المؤقت فيتو كريمي يوم السبت. وكان من الواضح أنه لن يكون هناك اتفاق بشأن هذه المسألة.

ويجب على الرئيس سيرجيو ماتاريلا تحديد مسار المحادثات، وكلف فيكو بقيادة المحادثات الاستكشافية ومنحه حتى يوم الثلاثاء للقيام بذلك. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ، يمكن العودة إلى حكومة تكنوقراط أو انتخابات مبكرة.

ويستهدف ماتاريلا إيجاد حكومة تستمر حتى نهاية الفترة التشريعية في عام 2023.

مجلس النواب الإيطالي جوزيبي كونتي إيطاليا روما

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