أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

إيران تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية

02:41 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
إيران تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية

إيران

طهران - (د ب أ):
أعلنت إيران، يوم الاثنين، عن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية أطقلت عليه اسم "ذو الجناح".

ويمكن للصاروخ الجديد أن يحمل قمرا اصطناعيا يصل وزنه إلى 220 كيلوجراما إلى المدار على ارتفاع 500 كيلومتر، وفقا لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن الصاروخ يعمل على ثلاث مراحل باستخدام الوقود الصلب أولا ثم الوقود السائل.

وأظهرت وسائل إعلام رسمية صورا للتجربة، دون أن تقدم تفاصيل عن موقع أو تاريخ إجراء التجربة.

وتقول طهران إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية توفر فقط بيانات عن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة وليس الغرض منها متابعة أي أهداف عسكرية، بينما تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا الفضائية في إنتاج صواريخ عسكرية طويلة المدى.

إيران طهران أقمار اصطناعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا