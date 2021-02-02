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‏إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

12:26 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
‏إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات

طالب وزير خارجية إيران جواد ظريف، ‏مساء الاثنين، بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن إلى لاتفاق النووي ‎حسبما ذكرت العربية.
ونقلت "روسيا اليوم" عن ظريف قوله، إنه لا يستبعد أن يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال إن منسق الاتحاد الأوروبي للجنة المشتركة يمكنه تنسيق عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية مع إيران.
ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى أن تدفع إيران ثمن العودة إلى الاتفاق النووي مشددًا على أن "هذا لن يتم".

جواد ظريف إيران أمريكا

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