المملكة المتحدة تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق
لندن - (د ب أ)
حددت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، 38 حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة والتي يشار إليها باسم "بي. 1. 525"، وفقًا لبيان على موقعها الإلكتروني.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلالة لها طفرة "إي 484 كيه" و توجد في عدد من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق وأن هذه المتغيرات قيد التحقيق.
وتم رصد متغير في دول أخرى، بما في ذلك نيجيريا والدنمارك وكندا
وتقول لإيفون دويل ، المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة بانجلترا إنه "لا يوجد حاليا دليل على أن هذه المجموعة من الطفرات تسبب مرضًا أكثر خطورة أو زيادة في قابلية الانتقال".
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