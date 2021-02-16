مسؤول عراقي يؤكد عدم تعرض مطار أربيل لأضرار جراء هجوم أمس
العراق - (أ ش أ)
أكد مدير مطار أربيل الدولي العراقي، اليوم الثلاثاء، عدم تعرض البنى التحتية للمطار إلى الإضرار من جراء الهجوم الإرهابي الصاروخي، الذي استهدف 3 مواقع بأربيل أمس.
وقال مدير المطار أحمد هوشيار، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" إن "إدارة المطار قامت بفتح حركة الطيران أمام المسافرين بعد إغلاقها منذ يوم أمس نتيجة الاعتداء الإرهابي".
وأشار إلى أن "البنى التحتية ومباني المطار لم تتعرض إلى أي ضرر من جراء سقوط الصواريخ على مدينة أربيل".
وكانت الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق أن الحكومة ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار أربيل أمس.
وكان التحالف الدولي في العراق قد كشف في وقت سابق اليوم أن الهجوم الإرهابي شهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.
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