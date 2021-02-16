أكثر الكلمات إنتشاراً

عمرو أديب فيلم السرب الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

07:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

فلاديمير تيتورينكو

روسيا - (أ ش أ)

نفى السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، التقارير المتداولة بشأن مقتل مدربين عسكريين روس هناك، واصفا إياها بالكذب والتضليل.

وقال تيتورينكو، في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، معلقًا على تقارير زعمت مقتل عدد من المدربين العسكريين الروس وأسر عدد من "المرتزقة الروس": "هذا تضليل، والسفارة نفت كل هذه التقارير، حيث لم يقع أي من المدربين في الأسر أو يُتخذ رهينة، ولم يُقتل أي منهم".

في الوقت نفسه، أشار السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القضاء على العشرات من المتمردين والمسلحين هناك، وأنه تم تحرير منظم للمناطق في جمهورية إفريقيا الوسطى، في وسط وشمال البلاد من قطاع الطرق، وتكبد المتمردين خسائر فادحة وانسحبوا إلى الحدود مع تشاد.

وكانت وسائل إعلام أفادت، في وقت سابق، بأن عدة "مرتزقة روس" قتلوا في جمهورية إفريقيا الوسطى، واحتجز أحدهم كرهينة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في الـ27 من يناير الماضي، عن سحب موسكو لمروحيات وزارة الدفاع الروسية من جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تم إرسالها إلى هذا البلد الأفريقي خلال الانتخابات، مشيرة إلى بقاء 300 مدرب روسي بطلب من الحكومة هناك لتدريب الجيش المحلي.

هذا المحتوى من

فلاديمير تيتورينكو روسيا مقتل عسكريين افريقيا الوسطى

الخبر التالى:

مسؤول عراقي يؤكد عدم تعرض مطار أربيل لأضرار جراء هجوم أمس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 175677

    عدد المصابين

  • 136081

    عدد المتعافين

  • 10150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 110387481

    عدد المصابين

  • 85276904

    عدد المتعافين

  • 2438643

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم: امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا