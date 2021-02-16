الكرملين: لا تحضيرات حتى الآن لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

روسيا - (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود أي تحضيرات جارية مع الإدارة الأمريكية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، عند سؤاله عما إذا كان هناك اجتماع بين بوتين وبايدن يُجرى الإعداد له، إنه لا يوجد شئ من هذا القبيل "حتى الآن".

وأوضح المتحدث أن قضية نزع السلاح على رأس القضايا، التي ستكون محل للنقاش بين الجانبين الروسي والأمريكي، موضحا: "لدينا سنوات عدة لعقد محادثات مكثفة للغاية على مستوى الخبراء، وهذا أمر مؤكد"، وأن مسألة عقد اتصالات بين رئيسي البلدين ليست قيد المناقشة حتى الآن.

يُذكر أن بوتين أجرى أول اتصال هاتفي مع بايدن في الـ26 من يناير الماضي، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي تُعرف بـ"نيو ستارت"، كما بحثا سبل مكافحة وباء "كورونا"، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بملفات التجارة والاقتصاد وغيرها، كما تطرقا في حديثهما أيضًا إلى الاتفاقيات الدولية والقضايا الراهنة على الساحة الدولية.