تطاير مباني وطوارئ وظلام.. عواصف ثلجية تغزو العالم - صور

كتبت- رنا أسامة:



ضربت عواصف ثلجية وُصِفت بأنها "الأعنف والأسوأ" منذ أعوام، بل وعقود، أكثر من دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، في الأيام القليلة الماضية، مُخلّفة ضحايا وأضرار مادية وصلت إلى حد إعلان الطوارئ في بعض الدول، وسط تحذيرات إلى المواطنين بالالتزام في المنازل وعدم المُغادرة إلا للضرورة القُصوى.

تزامن ذلك مع منخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، تأثرت به دول عربية، يُصاحبه تيار هواء قطبي مع نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة.

منخفض جوي بمصر وليبيا

ففي مصر، بدأت موجة الطقس السيء المُتوقع استمرارها من اليوم حتى الخميس المقبل، على مناطق الدلتا وشمال الصعيد وشمال سيناء. ويُتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى، الثلاثاء، بسانت كاترين إلى 2 تحت الصفر، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية، وأخرى غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.





وفي ليبيا، غطت الثلوج شوارع مدينة البيضاء، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتداول مواطنون من المدينة عبر مِنصات التواصل الاجتماعي صورا للثلوج وقد غلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيء.

وأمس الاثنين، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي بتسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، إلى جانب مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.





وتتعرض ليبيا إلى موجات طقس متقلب وقاس موسميًا خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، كان آخرها السيول التي ضربت غات أقصى جنوب غرب البلاد..

وهطلت الأمطار بغزارة على المدينة الحدودية مع الجزائر، حينها، وتجمعت المياه في الأودية المحلية لتجتاح 70 بالمائة من مناطقها وأغرقت أحياء سكنية، مع تسجيل العديد من الوفيات والمفقودين، ونزوح أكثر من 2500 شخص، ليتم إعلان غات "مدينة منكوبة".

طوارئ و"ظلام" بأمريكا

في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشهد بالفعل عاصفة ثلجية غير مسبوقة، انخفضت درجات الحرارة حدّ التجمد، ابتداء من المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ حتى السهول العظمى، وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من تعرّض أجزاء من ولاية تكساس لعاصفة جليدية أخرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.





ومع انخفاض درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر، فشلت شبكة الكهرباء في الولاية في التعامل مع الطلب على الكهرباء.

وتم قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق، لتوفير الطاقة للمستشفيات ومراكز الشرطة ومراكز إطفاء الحرائق، مما ترك أكثر من مليونيّ شخص بدون كهرباء. ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الموجة بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.





وأُلغيت جميع الرحلات الجوية إلى اثنين من أكبر مطارات الولاية.

كما أعلنت حالات الطوارئ بسبب ظروف الطقس في ولايات جنوبية أخرى -بما في ذلك ألاباما وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي.

"دارسي" تضرب أوروبا

وأوروبيًا، ضربت عاصفة ثلجية كثيفة هي الأقوى منذ نحو 10 أعوام هولندا يوم الأحد، ما تسبب في تعطيل حركة السكك الحديد والطرق،

وأغلقت السلطات الهولندية جميع مراكز اختبارات فيروس كورونا بسبب أحوال الطقس جراء العاصفة التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الهولنديون "دارسي". كما تعطلت حركة النقل، وتوقفت خطوط القطارات التي تربط هولندا مع ألمانيا، حيث غطت الثلوج المناطق الشمالية.

وتسبب سقوط الثلوج بغزارة في ازدحام الطرقات، ونصح الناس بتجنب السفر.





وبحسب موقع "وير" الهولندي للأرصاد الجوية، فإن "هذه أول عاصفة ثلجية في البلاد منذ وقت طويل، الأخيرة كانت في يناير 2010".

وأغلق مطار أيدنهوفن، وحوّلت الرحلات القادمة إليه وجهتها إلى ألمانيا. وتلقى المسافرون في مطار شيبول في أمستردام، تحذيرًا باحتمال تأخير رحلاتهم، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقبل يومين، أطلقت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية "كنمي" إنذارًا في كل أنحاء البلاد، بسبب الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة و"البرد الجليدي".

وأغلقت الحكومة الهولندية كل المراكز المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا لأيام عدة بسبب سوء الاحوال الجوية، فيما تتوقع البلاد أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر مدة 10 أيام.





وتراوحت سماكة الثلوج التي غطت معظم أنحاء البلاد بين 5 إلى 10 سنتيمترات، لكن الثلوج وصلت سماكتها إلى 30 سنتيمترا في بعض الأماكن، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية (نوس).

وأُلغيت كافة الرحلات في البلاد حتى ظهر الأحد على الأقل، حسبما أفادت شركة السكك الحديد الهولندية "إن إس".





وخرجت حوالي 85 سيارة عن الطريق بعد انزلاقها بسبب الثلج، بحسب هيئة البنى التحتية الهولندية، التي نصحت سائقي السيارات بتجنب التنقل.

كما طالت ألمانيا؛ إذ تسببت الثلوج في اضطراب كبير بحركة السير وفي رحلات القطارات التي تعطلت بشكل شبه كامل بعدة مدن وولايات في أماكن متفرقة من البلاد من بينها العاصمة برلين، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".





وتمكنت قوات الإنقاذ في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا من إخراج ستة أشخاص علقوا في قطار معلق بسبب الطقس المتجمد.

وأفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "دي بي أي" الألمانية، بوقوع نحو 222 حادث سير يوم الأحد.





بيد أن تساقط الثلوج كان أقلّ حدّة في بلجيكا لكن السلطات الرسمية تتوقع انخفاض درجات الحرارة طوال فترة الأسبوع.

وحذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من أن العاصفة "دارسي" قد تؤدي إلى تساقط الثلوج بكثافة وهبوب رياح شديدة في شرق وجنوب شرق إنجلترا.

أثينا في "حُلة بيضا" وتوقف تطعيم كورونا

وفي اليونان، كسا الثلج معبد "الأكروبوليس" وغيره من المواقع الأثرية، وأدى إلى وقف التطعيم ضد كوفيد 19 في العاصمة أثينا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وبات معلم البارثينون الشهير المُشيد في القرن الخامس قبل الميلاد في وسط أثينا، مغطى بصورة شبه كاملة بالثلوج بفعل العاصفة "ميديا" التي سميت بذلك نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية، وفق وكالة "فرانس برس".





بلغت درجة الحرارة يوم السبت 20 تحت الصفر في شمال اليونان. وتسببت تساقط الثلوج، وهو مشهد غير مُعتاد في أثينا التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة، في توقف معظم خدمات النقل العام، بينما أدى سقوط الأشجار الناجم عن العاصفة الثلجية في انقطاع التيار الكهربائي بالعديد من ضواحي الجبال.

وهذه أعنف عاصفة ثلجية تشهدها اليونان كثافة وحجمًا منذ 12 عامًا، بحسب رئيس هيئة الأرصاد الجوية اليونانية. وأدت تلك العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل المواصلات وعزل الناس في منازلهم.

يأتي ذلك فيما يستمر إغلاق أثينا وأجزاء أخرى من اليونان للحد من كورونا.





تطاير مباني وغمر منازل في اليابان

وفي آسيا، ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال اليابان ومناطق ساحلية، الثلاثاء، ما أدى إلى تطاير أسطح المباني وغمر المياه للمنازل وتعطيل حركة النقل.

ووفق صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية، اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة جزيرة هوكايدو الواقعة شمالي البلاد، وتسببت في غمر المياه للمنازل في جزء من الجزيرة.

وبلغت سرعة الرياح 162 كيلومترا في الساعة عند منطقة كيب إريمو في هوكايدو، و135 كيلومترا في الساعة بمدينة ساكاتا في مقاطعة ياماجاتا.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من "أقوى عاصفة ثلجية منذ سنوات"، والتي من الممكن أن ينتج عنها تساقط كثيف للثلوج في جزء من الجزيرة حتى يوم غد الأربعاء.



ويتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 60 سنتيمترا في منطقة هوكوريكو والمنطقة الشمالية الشرقية. على أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو إلى 50 سنتيمترا في غضون 24 ساعة حتى صباح الأربعاء.

وأُغلقت نحو 600 مدرسة في هوكايدو، وإلغاء نحو 70 رحلة جوية وأكثر من 200 من خدمات القطارات في الجزيرة وفي شمال شرق اليابان، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.