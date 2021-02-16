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طالبان تدعو الولايات المتحدة إلى احترام اتفاق الدوحة

03:56 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
طالبان تدعو الولايات المتحدة إلى احترام اتفاق الدوحة

طالبان تدعو الولايات المتحدة إلى احترام اتفاق الدو

كابول- (د ب أ):

دعت حركة طالبان، الولايات المتحدة، إلى احترام اتفاق الدوحة الخاص بانسحاب القوات الدولية من أفغانستان، في رسالة مفتوحة نشرت اليوم الثلاثاء.

ويأتي نشر الرسالة، قبل يوم من الاجتماع المقرر بين وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي (الناتو)، لمناقشة وضع قوات الحلف المنتشرة في أفغانستان.

ودعت طالبان الولايات المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الدوحة - الذي يتضمن انسحاب جميع القوات والأفراد الدوليين من أفغانستان - بصورة كاملة، وذلك لأنها التزمت بما يخصها من الاتفاق.

وقالت الجماعة المسلحة، إن الأفغان سوف يتوصلون إلى اتفاق فيما بينهم، وأنهم ملتزمون بحقوق المرأة وبحرية التعبير، في ضوء تعاليم القيم الإسلامية.

وحذر الخطاب الذي وقعه نائب زعيم طالبان، الملا عبد الغني برادار، من أن الجماعة لن تسمح لأي شخص بالتدخل في شؤون البلاد.

وخلصت الرسالة إلى أن "الدفاع عن أرضنا وشعبنا هو حقنا الشرعي".

وفي اتفاق الدوحة، التزمت طالبان بإجراء محادثات سلام مع حكومة كابول وبالحد من إراقة الدماء بصورة كبيرة. وفي المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بسحب جميع القوات الدولية بحلول أبريل. ومع ذلك، استمر القتال العنيف في أفغانستان.

أفغانستان حركة طالبان الولايات المتحدة اتفاق الدوحة

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