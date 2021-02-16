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وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى مصر في زيارة لمدة يومين

03:52 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى مصر في زيارة لمدة يومين

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام آباد-(د ب أ):

توجه وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الثلاثاء، إلى مصر في زيارة تستغرق يومين، بناء على دعوة من نظيره سامح شكري.

ونقل "راديو باكستان" عن قريشي قوله في رسالة فيديو قبل مغادرته، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أنه سيجري محادثات مع نظيره المصري، حول كامل نواحي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قريشي إن تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا يعد أولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أنه يعتزم أيضا زيارة "جامعة الأزهر" أثناء زيارته لمصر، موضحا: "نرغب في الاستفادة من خبراتهم في مجال التعليم".

في الوقت نفسه، قال قريشي إنه سيلتقي مع مجتمع الأعمال في مصر.

خارجية باكستان شاه محمود قريشي مصر

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