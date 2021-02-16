وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية يصل إلى السودان

الخرطوم- أ ش أ:

وصل وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى السودان، الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من كبار المسئولين.

وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية السودانية المساعد إلهام إبراهيم محمد، ومدير عام الإدارة العربية والآسيوية السفير فيصل يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.