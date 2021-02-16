التحالف الدولي يعلن سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة له في أربيل
أربيل (العراق)- (د ب أ):
أعلن متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ داخل قاعدة للتحالف في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
ونقل "موقع باسنيوز" الكردي عن المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي في عملية "العزم الصلب"، وين ماروتو، قوله إن 14 صاروخا عيار 107 ملم تم إطلاقها تقريبا، أمس، على أربيل سقطت ثلاثة منها داخل قاعدة للتحالف.
وأعلن أن "الهجوم أسفر عن مقتل مقاول مدني من غير الجنسية الأمريكية، وجرح تسعة أشخاص، بينهم ثمانية مدنيين، وجندي أمريكي".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقود التحقيقات وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها".
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