بجانب كورونا.. حمى القش تصل اليابان
طوكيو- أ ش أ:
أكدت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية ظهور حالات لحمى القش "التهاب الأنف التحسسي الموسمي" في البلاد؛ ما يشكل تحديا إضافيا للمصابين بهذا المرض وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن فرك العين المصابة بالحكة، ومسح سيلان الأنف، يزيدان من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية الأخرى، بينما قد يؤدي فتح الأبواب والنوافذ لتحسين التهوية إلى زيادة كمية حبوب اللقاح المتطايرة داخل المنازل.
وبدأ موسم حبوب لقاح الأرز يوم الأحد في 34 مقاطعة من أصل 47 في اليابان تمتد من منطقة كيوشو في الجنوب الغربي إلى منطقة العاصمة طوكيو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ويُتوقع أن تبدأ حبوب اللقاح المسببة للحساسية لهذا المرض في الانتشار في منطقة توهوكو في الشمال الشرقي وكذلك هوكوريكو في وسط اليابان في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري.
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