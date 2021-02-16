الأمم المتحدة تدعو إلى حماية العراق من "التخاصمات الخارجية"

بغداد- (د ب أ):

حثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، على حماية البلاد من "التخاصمات الخارجية"، وذلك غداة الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل شمالي البلاد.

وشجبت البعثة، عبر حسابها على فيسبوك، "الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار"، مُشددة على ضرورة "حماية العراق من التخاصمات الخارجية".

كما دعت إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.