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ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة

01:31 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة

مطار أربيل

وكالات

أعلنت ميليشيا عراقية موالية لإيران، مسؤوليتها عن استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق.

وقالت "سرايا أولياء الدم" في بيان لها إنه "في تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء اليوم تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في أربيل بمسافة 7 كيلومترات، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخاً أصابت أهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الإصابات في صفوف عناصرها المحتلة"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف البيان أنه "لن يكون الاحتلال الأمريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية أخرى فيها".
كانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت الوزارة أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

مطار أربيل إيران كردستان هجوم مطار أربيل

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