أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة

01:06 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة

عمليات قرصنة

باريس - (د ب أ)

أصدرت وكالة الأمن الإلكتروني الوطنية الفرنسية، مساء الاثنين، تقريرًا يسرد تفاصيل عن اكتشاف هجمات قرصنة كبرى على العديد من مؤسسات البلاد في السنوات الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، بأن الهجمات وقعت بين عامي 2017 و2020 ونُفذت عبر برنامج المراقبة "سنتريون".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرنامج نفسه تستخدمه وزارة العدل بجانب عدد من الشركات الفرنسية الكبيرة.

وذكر التقرير أن الهجمات تُذّكر بالأنشطة السابقة التي قامت بها مجموعة القرصنة الإلكترونية "ساندوورم" التي يشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات الروسي.

ومع ذلك، لم يتهم التقرير صراحة روسيا، لكنه يركز على المنهج الفني للهجمات.

وقالت الوكالة: "لقد تضرر مزودو تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي من تلك الحملة". ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

عمليات قرصنة فرنسا باريس

الخبر التالى:

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا