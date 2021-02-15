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بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

11:55 م الإثنين 15 فبراير 2021
بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

نانسي بيلوسي

وكالات
‏أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الاثنين، عن أن الكونجرس سيشكل لجنة خارجية مستقلة لمراجعة "الحقائق والأسباب" المتعلقة بالهجوم الذي وقع في ٦ يناير الماضي على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت "رويترز.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى المشرعين إن اللجنة ستشكل على غرار لجنة مماثلة عقدت بعد هجوم 11 سبتمبر 2001 على نيويورك والبنتاجون.
وأشارت إلى أن اللجنة ستنظر في "الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية".
وطالبت الكونجرس بتخصيص أموال إضافية لتوفير سلامة الأعضاء وأمن الكابيتول.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي أمريكا

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